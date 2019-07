UEFA Champions League: Qarabağ Ağdam gewinnt mit 3:0 gegen Dundalk

Baku, 31. Juli, AZERTAC

Der FC Qarabağ Ağdam des Trainers Gurban Gurbanov traf heute daheim auf den irländischen FC Dundalk. Qarabağ gewann ,. Der spanische Spieler Jaime Romero schoss das Tor.

AZERTAC zufolge endete das Spiel, das im Rahmen der zweiten Qualifikationsrunde der UEFA Champions League ausgetragen wurde, mit 2:0 für Qarabağ Ağdam. Damit zog die aserbaidschanische Mannschaft mit einem Gesamtergebnis 4:1 in die dritte Qualifikationsrunde der UEFA Champions League ein.

Das erste Spiel zwischen Qarabağ Ağdam und Dundalk ist unentschieden 1: 1.

Svein Oddvar Moen aus Norwegen war Referee des Spiels. Er wurde durch die Linienrichter Ona Magnus Lundberg und Isaak Elias Skjeseth Bashevkin unterstützt. Sigurd Kringstad erfüllte die Funktion des vierten Schiedsrichters.

Gegner von Qarabağ Ağdam in der dritten Qualifikationsrunde wird der FC “APOEL“ aus der Hauptstadt der Republik Zypern, Nikosia sein.

Das erste Spiel zwischen diesen Klubs wird am 6. August in Nikosia und das Rückspiel am 13. August in Baku ausgetragen.