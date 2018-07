UEFA Champions League: Spieltage FK Karabach- FK Kukesi stehen fest

Baku, 19. Juli, AZERTAC

Der aserbaidschanische FK Karabach Agdam wird in der zweiten Qualifikationsrunde für UEFA Champions League auf den albanischen Meister Kukesi treffen.

AZERTAC zufolge stehen die Spieltage bereits fest. Die erste Partie wird in Albanien stattfinden. Das Spiel wird am 25. Juli Loro-Boriçi-Stadion in der Stadt Shkoder ausgetragen. Das Rückspiel findet am 1. August um 21:00 Uhr Ortszeit im Tofig Bahramov in Baku statt.