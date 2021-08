UEFA Conference League: FC Karabach Aghdam qualifiziert sich für die Playoffs

Baku, 13. August, AZERTAC

Am Donnerstag, dem 12. August hat der FC Karabach Aghdam im Tofiq-Bahramov-Stadion in Baku sein nächstes Spiel in der UEFA Conference League ausgetragen.

AZERTAC zufolge traf Karabach im Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde daheim auf den FC AEL (Zypern).

Die Begegnung endete 1:0 für Karabach. Damit qualifizierte sich der FC Karabach Aghdam für die Playoffs. Das Spiel wurde von FIFA-Schiedsrichter Kristo Tover aus Estland geleitet.

1:1-Unentschieden endete das erste Spiel in Zypern.

Der FC Karabach wird er in den Playoffs auf den FC Aberdeen (Schottland) treffen.