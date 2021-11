UEFA Conference League: FC Karabach Aghdam qualifiziert sich für die Playoffs

Baku, 5. November, AZERTAC

Am Donnerstag, dem 4. November bestritt der FC Karabach Aghdam sein nächstes Spiel in der Gruppenphase der UEFA Conference League.

AZERTAC zufolge traf Karabach auswärts auf den kasachischen FC Kairat und besiegte mit 2:1. Damit qualifizierte sich Karabach als erster aserbaidschanischer Klub für die Playoffs der UEFA Conference League und führt aktuell mit 10 Punkten die Tabelle in der Gruppe ”H” an, gefolgt von FC Basel.

İn der Conference League ziehen die Gruppensieger direkt ins Viertelfinale ein. Der Zweitplatzierte spielt in den Play-offs gegen die Mannschaften, die in ihrer Gruppe in der UEFA Europa League den dritten Platz belegt haben.