UEFA Conference League: Hinspiel zwischen Neftchi Baku und Maccabi Haifa endet unentschieden

Baku, 20. August, AZERTAC

Im Hinspiel der Conference-League-Playoffs traf der FC Neftchi Baku auf den FC Maccabi Haifa (Israel).

Das Spiel, das von einem mazedonischen Schiedsrichterteam geleitet wurde, fand am Donnerstag, dem 19. August in der “Bakcell Arena” in Baku statt und endete unentschieden -3:3, wie AZERTAC berichtete.

Das Rückspiel zwischen den Mannschaften findet nach einer Woche statt.