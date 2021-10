UEFA Conference League: Karabach Aghdam gewinnt auswärts gegen Omonia mit 4:1 Toren

Baku, 1. Oktober, AZERTAC

Der FC Karabach Aghdam hat im Rahmen der zweiten Runde der Gruppenphase der UEFA Conference League auswärts gegen die zyprische Mannschaft Omonia Nikosia mit 4:1 gewonnen.

In der ersten Runde bestritt Karabach sein erstes Spiel in Baku gegen den FC Basel (Schweiz). Das Match endete torlos. Auch im Spiel Omonia- Kairat in Kasachstan wurden kein Tor geschossen. Im anderen Spiel der Gruppe H besiegte Basel Kairat mit 4:2 Toren.

Karabach führt derzeit mit 4 Punkten die Gruppe H an. Basel landet mit der gleichen Punktzahl auf dem zweiten Platz. Kairat und Omonia landen mit einem Punkt auf dem dritten bzw. vierten Platz.