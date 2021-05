UEFA Europa League 2021: Bis Freitag kann man sich um Tickets fürs Finale in Gdańsk bewerben

Baku, 4 Mai, AZERTAC

Das Ticketfenster für das Finale der UEFA Europa League 2021 in Gdańsk am 26. Mai ist jetzt exklusiv auf UEFA.com geöffnet. Es schließt am Freitag um 14.00 Uhr MEZ.

AZERTAC zufolge geht es aus einem Bericht der Union der Europäischen Fußballverbände (UEFA) hervor.

Fans haben bis Freitag, 7. Mai um 14.00 Uhr MEZ Zeit, um sich für zwei Tickets pro Person zu bewerben. Tickets werden nicht nach dem First-come-first-serve-Verfahren verkauft: Alle Bewerbungen, die bis Freitag eingehen, werden gleich behandelt.

Ein Losverfahren entscheidet die Ticketverteilung wenn das Bewerbungsfenster geschlossen ist. Die Bewerber werden bis spätestens 14. Mai per E-Mail informiert, ob sie erfolgreich waren oder nicht.

Die polnischen Behörden haben eine Stadionkapazität von 25 % für das Endspiel bestätigt, was 9 500 Zuschauer sind. Die Finalisten erhalten je 2 000 Tickets, 2 000 weitere Tickets gehen in den freien Verkauf auf UEFA.com. Die übrigen Tickets gehen an das Organisationskomitee vor Ort, die UEFA, Mitgliedsverbände, kommerzielle Partner und Übertragungspartner.

Fans aus dem Ausland müssen die Einreisebeschränkungen befolgen, die zum Zeitpunkt des Endspiels gelten. Es gibt keine Ausnahmen für Ticketbesitzer.

Der Zugang zum Stadion erfolgt nach den vor Ort geltenden Gesetzen, die diese Woche von den Behörden bestätigt werden und möglicherweise einen Impfnachweis oder ein negatives Covid-19-Testergebnis beinhalten.

Die UEFA wird den gesamten Ticketpreis erstatten, sollte die Stadionkapazität zu einem späteren Zeitpunkt von den Behörden reduziert werden.

Die Tickets werden 14 Tage vor dem Spiel in der offiziellen UEFA Europa League Tickets App verfügbar sein. Als Ticketkäufer musst du die App runterladen, die es für Android und iPhone gibt.

Mit dieser App können Fans mit Tickets ihre Tickets sicher runterladen, transferieren, behalten und einen Gast zuteilen – egal wo und wann, ganz einfach in der iOS/Android App.