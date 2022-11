UEFA Europa League: Belarussisches Schiedsrichter-Team wird Qarabağ-Freiburg Spiel leiten

Baku, 1. November, AZERTAC

In der Europa League steht für den FC Qarabağ Agdam das letzte Spiel in Gruppe G an. Am Donnerstag, dem 3. November trifft Qarabağ Ağdam daheim auf den SC Freiburg.

Ein belarussisches Schiedsrichter-Team wird das Match leiten. Aleksey Kulbakov wird Schiedsrichter-Chef des Spiels sein.

Das Spiel soll ab 21:45 Uhr im Tofiq-Bahramov-Stadion in Baku ausgetragen werden.

Hier sei erwähnt, dass das Spiel zwischen den Mannschaften in Deutschland 2:1 für die Breisgauer endete.

Der SC Freiburg ist bereits vor der Anreise nach Aserbaidschan sicher für das Achtelfinale qualifiziert. Nach vier Siegen in Serie auf internationaler Ebene trennten sich die Breisgauer in Gruppe G 1:1 von Olympiakos Piräus, die Tabellenführung ist ihnen nicht mehr zu nehmen.

Qarabağ Ağdam (sieben Punkte) und der FC Nantes im Fernduell kämpfen um den zweiten Platz.