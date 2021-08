UEFA Europa League: FC Neftchi Baku trifft heute auswärts auf FC HJK Helsinki

Baku, 12. August, AZERTAC

Im Rahmen der dritten Qualifikationsrunde der UEFA Europa League bestreitet der FC Neftchi Baku heute sein Rückspiel gegen FC HJK Helsinki.

Das Match, das in der “Bolt Arena” in der finnländischen Hauptstadt Helsinki ausgetragen wird, beginnt um 20:00 Uhr Bakuer Zeit. Deniz Aytekin aus Deutschland ist Schiedsrichter des Spiels, teilte die Nachrichtenagentur AZERTAC mit.

2:2-Unentschieden endete das erste Spiel in Baku.

Der Sieger der Begegnung in Helsinki wird in den Playoffs auf den türkischen FC Fenerbahçe Istanbul treffen. Das besiegte Team wird in den Playoffs der UEFA Conference League gegen den Sieger des Spiels Maccabi Haifa (Israel) - HB Tórshavn (Färöer) spielen.