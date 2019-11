UEFA Europa League Gruppenphase: Qarabağ trifft auswärts auf APOEL

Baku, 4. November, AZERTAC

Der FC Qarabağ Agdam des Trainers Gurban Gurbanov trifft am 7. November auswärts in der Gruppenphase der UEFA Europa League 2019-2020 auf den FC APOEL aus der Hauptstadt der Republik Zypern.

AZERTAC zufolge wird das Match im GSP-Stadion in der zyprischen Hauptstadt Nikosia ausgetragen. Ein österreichisches Schiedsrichterteam um Manuel Schüttengruber wird das Spiel leiten.

Qarabağ bestritt das erste Spiel in der Gruppe daheim gegen den spanischen FC Sevilla und unterlag mit 0:2. Beim zweiten Spiel gewannen die Vertreter von Agdam gegen Düdelingen auswärts mit einem großen Ergebnis-4:1. An dieser Stelle sei erwähnt, dass das Qarabağ beim Hinspiel gegen APOEL ein 2:2 erkämpfte.

Nach drei Runden führt Sevilla mit 9 Punkten die Tabelle in der Gruppe an. Qarabağ ist mit 4 Punkten Zweiter und Düdelingen mit 3 Punkten Dritter. APOEL ist der letzte in der Gruppe und hat einen Punkt auf seinem Konto.

In der fünften Runde wird der aserbaidschanische FC auswärts gegen Sevilla antreten. In der letzten Runde, in der 6. Runde, wird Qarabağ daheim auf den luxemburgischen Klub F91 Düdelingen treffen.