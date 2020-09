UEFA Europa League: Neftçi trifft heute auf Galatasaray

Baku, 17. September, AZERTAC

Der aserbaidschanische Fußballverein "Neftçi" PFK Baku trifft heute im Rahmen der zweiten Qualifikationsrunde der UEFA Europa League auf den türkischen Sportverein “Galatasaray Istanbul“.

AZERTAC zufolge wird das Spiel um 20:00 Uhr im Baku Olympiastadion angepfiffen.

Der schottische Schiedsrichter Kevin Clancy wird das Spiel leiten.

Hier sei erwähnt, dass Neftçi zum ersten Mal im Europapokal auf den türkischen Klub trifft. Neftçi spielte bisher zweimal in einem Freundschaftsspiel gegen Galatasaray. Im ersten Spiel 1960 in Baku gewann unser Team mit 3:1. Die zweite Begegnung, die im Jahr 1990 in der Türkei ausgetragen wurde, endete unentschieden - 2:2.