UEFA Europa League: Qarabağ Agdam landet mit 7 Punkten auf dem zweiten Platz in der Gruppe G

Baku, 28. Oktober, AZERTAC

Der FC Qarabağ Agdam hat am Donnerstag, dem 27. Oktober sein nächstes Spiel in der Gruppe G der UEFA Europa League auswärts gegen den französischen Pokalsieger FC Nantes bestritten.

Das Spiel, das im La Beaujoire-Stadion ausgetragen worden war, endete mit minimalem Ergebnis 2:1 für Nantes.

Hier sei erwähnt, dass das erste Spiel zwischen den Mannschaften in Baku mit 3:0 für Qarabağ endete.

Am 13. November trifft Qarabağ (Aserbaidschan) daheim auf den deutschen FC Freiburg.

Freiburg belegt mit 13 Punkten den ersten Platz in der Gruppe. Qarabağ landet mit 7 Punkten auf dem zweiten Platz. Nantes hat 6 Punkte auf seinem Konto und belegt den dritten Platz in der Gruppe. Olympiakos hat 2 Punkte auf seinem Konto und landet auf dem letzten Platz in der Gruppe.