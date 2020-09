UEFA Europa League: Schottisches Schiedsrichterteam wird Neftçi -Galatasaray Spiel leiten

Baku, 7. September, AZERTAC

Der aserbaidschanische Fußballverein " Neftçi" PFK Baku wird im Rahmen der zweiten Qualifikationsrunde der UEFA Europa League auf den türkischen Sportverein “Galatasaray Istanbul“ treffen.

AZERTAC zufolge wird das Spiel am 17. September um 20:00 Uhr in der “Bakcell Arena” in Baku stattfinden.

Der schottische Schiedsrichter Kevin Clancy pfeift das Spiel.