UEFA Europa League: Spiel Neftchi-HJK endet 2:2

Baku, 4. August, AZERTAC

Im Rahmen der ersten Spiele der dritten Qualifikationsrunde der UEFA Europa League traf der FC Neftchi Baku am Dienstag, dem 3. August daheim auf den FC HJK Helsinki.

Das Match fand in der Bakcell Arena statt und wurde von einem Schiedsrichterteam aus Schottland geleitet, teilte die Nachrichtenagentur AZERTAC mit.

Die Begegnung endete 2:2.

Das Rückspiel zwischen den Mannschaften findet am 12. August in Helsinki statt. Der Sieger dieses Spiels wird in den Playoffs auf den türkischen FC Fenerbahçe Istanbul treffen. Das besiegte Team wird in den Playoffs der UEFA Conference League auf den Sieger der Begegnung Maccabi Haifa (Israel) - HB Tórshavn (Färöer) treffen.