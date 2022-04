UEFA Nations League: Spiel Belarus-Aserbaidschan findet in Serbien statt

Baku, 28. April, AZERTAC

Der Austragungsort des Spiels der aserbaidschanischen und belarussischen Fußballnationalmannschaften in der UEFA League of Nations am 6. Juni steht fest.

Die Begegnung wird im Stadion Karađorđe in Novi Sad, Serbien, stattfinden. Das Spiel beginnt um 22:45 der Bakuer Zeit.

Die Gegner der aserbaidschanischen Nationalmannschaft in der 3. Gruppe der C-Liga des Turniers sind Slowakei, Belarus und Kasachstan.