UNEC veranstaltet Konferenz Management und Strategie

Baku, 10. Oktober AZERTAC

Vom 28. bis 30. Oktober veranstaltet der Internationale Verband für technisches strategisches Management und Manager an der Aserbaidschanischen Staatlichen Wirtschaftsuniversität (UNEC) die XVI. Internationale Strategische Management Konferenz zum Thema "Strategische, soziale und wirtschaftliche Herausforderungen in den 5.0 Gesellschaften". Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit der UNEC, der Technischen Universität Istanbul, der Technischen Universität Gebze, der Technischen Universität Yildiz und der Universität Nisantasi statt.

AZERTAC zufolge ist Professor Chihiro Watanabe, Gelehrte für innovative Technologie und Innovationsmanagement aus Japan Hauptredner.