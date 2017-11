UNICEF: In Afghanistan sterben jeden Tag ca. 26 Kinder

Baku, 3. November, AZERTAC

In Afghanistan sterben jeden Tag durchschnittlich 26 Kinder an den Folgen von Durchfall. Das geht aus dem jüngsten Bericht des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen, UNICEF, zur Lage der Kinder in Afghanistan. Dem Bericht zufolge handle es sich dabei vor allem um Kinder unter fünf Jahren. Jährlich würden rund 9.500 Kinder an den Folgen der Krankheit sterben.

Im Bericht heißt es, die Ansteckungsgefahr sei vor allem auf Unterernährung, Mangels Trinkwasser und Umweltverschmutzung zurückzuführen. Rund 58 Prozent des afghanischen Volks hätten keinen Zugang zu Trinkwasser. In den Dörfern sei die Lage bei weitem schlechter.