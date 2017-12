UN-Generalversammlung: Weltforum ist eine globale Plattform für Förderung des interkulturellen Dialogs

Washington, 13. Dezember, AZERTAC

Auf der Plenarsitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen wurde eine Resolution "Förderung des interreligiösen und interkulturellen Dialogs, der Verständigung und Zusammenarbeit für das Wohl des Friedens" einstimmig angenommen. Dies berichtete die Ständige Vertretung der Republik Aserbaidschan bei den Vereinten Nationen.

Zum ersten Mal hatte die Generalversammlung in ihrer Resolution dem Weltforum für den interkulturellen Dialog einen einzelnen Paragraphen gewidmet. Das deutet hin, dass das Weltforum eine globale Plattform für die Förderung des interkulturellen Dialogs ist.

In diesem Zusammenhang wird in der Entschließung der Bericht des UN-Generalsekretärs António Guterres angesprochen. In diesem Bericht wird eine zentrale Rolle des Bakuer Prozesses, der seit 2008 durchgeführt wird, besonders betont. In diesem Sinne ist der “Bakuer Prozess als ein Dialogangebot zwischen unterschiedlichen Kulturen und politischen Kräften im Prozess der Globalisierung zu verstehen, denn am Kreuzweg zwischen Ost und West, Nord und Süd, als Vertreter islamischer und europäischer Zivilisation, als Mitglied europäischer und asiatischer und islamischer Weltorganisationen, ist Aserbaidschan prädestiniert, Brücken zwischen scheinbar divergierenden Welten zu schlagen.

In der Resolution auch auf den globalen Foren der UN-Allianz der Zivilisationen angenommene Erklärungen, einschließlich die Bakuer Erklärung der Allianz vom 2016 begrüßt. Die aserbaidschanische Delegation nahm aktiv an den Verhandlungen über das Dokument teil und war einer ihrer Mitautoren.