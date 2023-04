USA: Ausbildung von Militärpiloten diskutiert

Baku, 14. April, AZERTAC

Der stellvertretende aserbaidschanische Verteidigungsminister und Befehlshaber der Luftwaffe, Generalleutnant Ramiz Tairov, der sich zu einem Besuch in den Vereinigten Staaten aufhält, hat sich mit dem stellvertretenden Chef von National Guard Bureau, Generalleutnant Marc H. Sasseville, getroffen.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC führten die Seiten bei dem Treffen, an dem ebenfalls der Botschafter der Republik Aserbaidschan in den Vereinigten Staaten, Khazar Ibrahim, teilnahm, einen ausführlichen Meinungsaustausch über den aktuellen Stand der militärischen Zusammenarbeit im Rahmen des Programms "Partnerschaft mit dem Staat", die Weiterentwicklung der Arbeiten, die in dieser Richtung geführt werden; sowie über die Ausbildung von Militärpiloten und andere Themen von gemeinsamem Interesse.