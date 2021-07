USA: Erdbeben der Stärke 6.0 in Kalifornien

Baku, 9. Juli, AZERTAC

Ein Erdbeben mit einer Stärke von 6.0 traf Kalifornien, USA, wie der United States Geological Survey berichtete. Laut Angaben des Instituts ereignete sich das Beben am Donnerstag, dem 8. Juli 2021, früh nachmittags um 15:49 Lokalzeit in der Nähe von South Lake Tahoe (El Dorado County) in einer sehr geringen Tiefe von 7.5 km unter dem Epizentrum.

Eine zweite Agentur, Italiens Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV), gab das Erdbeben ebenfalls mit einer Stärke von 6.0 an.

Anhand der vorläufigen seismischen Daten und ersten Berechnungen müsste das Beben von allen Menschen in der Gegend des Epizentrums gespürt worden sein. Die dort zu erwarteten starken Bodenschwingungen hatten wahrscheinlich das Potential, große Schäden anzurichten.