USA: Erdbeben in Alaska

Baku, 19. Juli, AZERTAC

In Alaska, USA bebte heute die Erde mit einer Stärke von 4.2. Laut Angaben des United States Geological Survey ereignete sich das Beben am Montag, dem 19. Juli, in den frühen Morgenstunden um 02:52 Lokalzeit 34 km südwestlich von Kalifornsky (Kenai Peninsula, Alaska) in einer Tiefe von 57 km.

Auch das European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) meldete das Erdbeben und gab abweichend eine Stärke von 4.3 an.

Anhand der vorläufigen seismischen Daten sollte das Beben keine Schäden angerichtet haben.