USA auf Waren aus China im Wert von 34 Milliarden Dollar eingeführt

Baku, 5. Juli, AZERTAC

Die USA haben wie angekündigte Strafzölle in Höhe von 25 Prozent auf Waren aus China im Wert von 34 Milliarden Dollar eingeführt. Die Zölle traten um Mitternacht US-Ostküstenzeit (6 Uhr MESZ) in Kraft. Das bestätigte das Büro des US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer.

Die neuen US-Zölle betreffen 818 Produkte, darunter Autos, Flugzeugteile und Festplatten. US-Präsident Donald Trump begründet seine Strafzollpolitik mit dem enormen Handelsdefizit seines Landes gegenüber China.

China hatte bereits kurz nach Inkrafttreten der US-Zölle "notwendige Gegenmaßnahmen" angekündigt. Die USA hätten "den größten Handelskrieg in der Wirtschaftsgeschichte" eingeleitet, sagte der Sprecher des Handelsministeriums in Peking. Die Volksrepublik will dem Sprecher zufolge nun die Welthandelsorganisation (WTO) über die Situation informieren.

China will Reformkurs fortsetzen - Die US-Zölle schadeten den globalen Liefer- und Wertschöpfungsketten ernsthaft und sie lösten Tumulte an den Märkten aus, hieß es aus dem Handelsministerium. China werde mit anderen Ländern daran arbeiten, freien Handel zu gewährleisten. Das Land werde seinen Reformkurs fortsetzen und sich weiter öffnen.

Die auf Englisch erscheinende staatliche Zeitung "China Daily" hatte am Morgen berichtet, dass die Gegenzölle auf 545 US-Produkte mit einem Wert von 34 Milliarden Dollar in Kraft getreten seien. Später änderte die Zeitung den Bericht dahingehend, dass China Gegenmaßnahmen ergreifen wolle. In dem Streit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt hatte China bereits zuvor Vergeltung angekündigt.

US-Präsident Donald Trump hatte der chinesischen Führung angedroht, im Falle von Vergeltungszöllen weitere chinesische Waren im Wert von bis zu 200 Milliarden Dollar mit Handelsschranken zu belegen.