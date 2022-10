US-Außenminister Antony Blinken telefoniert mit Ilham Aliyev

Am Montag, dem 10. Oktober telefonierte der Außenminister der Vereinigten Staaten von Amerika, Antony Blinken, mit dem Präsidenten der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev.

Im Laufe des Telefongesprächs bezeichnete Antony Blinken die jüngsten Treffen als positive Schritte in Bezug auf ein dauerhaftes Friedensabkommen. Er betonte in diesem Zusammenhang die Bedeutung der Treffen auf der Ebene der Außenminister in Genf und der Staats- und Regierungschefs in Prag. Der US-Außenminister hob auch die Bedeutung des Treffens zwischen den Vertretern Aserbaidschans und Armeniens auf Initiative des Nationalen Sicherheitsberaters des US-Präsidenten, Jake Sullivan, im Weißen Haus hervor. Antony Blinken bezeichnete die Übergabe von 17 armenischen Gefangenen durch Aserbaidschan als positiven Schritt und sagte, die Vereinigten Staaten seien bereit, zur Grenzdelimitation, der Wiedereröffnung der Verkehrsverbindung, der Bestimmung des Schicksals von Vermissten sowie zur Lösung humanitärer Probleme beizutragen.

Der Außenminister sprach auch die Bedeutung von Verhandlungen über ein Friedensabkommen innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens an und äußerte sich lobend über die Diskussionen über die Gewährleistung der Rechte und Sicherheit der in Karabach lebenden ethnischen armenischen Bevölkerung. Antony Blinken sprach auch die Entdeckung eines weiteren Massengrabes im Dorf Edilli in der von der armenischen Okkupation befreiten Region Khojavend/Chodschawänd Aserbaidschans an und drückte dem Staatsoberhaupt sein Beileid aus.

Präsident Ilham Aliyev hielt im Telefonat das erste bilaterale Treffen der Außenminister Aserbaidschans und Armeniens in Genf für positiv. Das Staatsoberhaupt brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die beim Treffen in Prag verabschiedete Erklärung zum Friedensprozess beitragen werde. Präsident Ilham Aliyev zeigte sich zuversichtlich, dass ein Friedensabkommen bis Ende dieses Jahres unterzeichnet werden kann, falls Armenien einen starken politischen Willen zeigt.

Das Staatsoberhaupt sprach auch die Treffen zwischen Vertretern Aserbaidschans und Armeniens an, die auf Initiative von Antony Blinken und Jake Sullivan stattfanden, und bezeichnete sie als Schritte in Richtung Frieden. Der Präsident von Aserbaidschan erinnerte daran, dass mehr als 3.900 aserbaidschanische Landsleute nach dem ersten Karabach-Krieg als vermisst gelten. Es ist wichtig, dass die armenische Seite Informationen über Massengräber austauscht, sagte Präsident Ilham Aliyev, und bat den US-Außenminister, seinen Beitrag zur Lösung dieses Problems zu leisten. Das Staatsoberhaupt sagte, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz habe aufgrund von Zeugenaussagen bestimmte Informationen über die Standorte einiger Massengräber.

Im Telefonat erörterten die Seiten auch die künftige Entwicklung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und den USA.