US-Militär stellt neues Tarnkappenbomber B-21 vor

Baku, 3. Dezember, AZERTAC

Die US-Luftwaffe hat ihren neuen Tarnkappenbomber B-21 Raider vorgestellt - das erste neue Bomber-Modell der Air Force seit Jahrzehnten. Das High-Tech-Flugzeug, das theoretisch ohne Besatzung fliegen kann, wurde am Freitag in einer aufwändigen Inszenierung auf dem Gelände des Rüstungskonzerns Northrop Grumman in Palmdale, Kalifornien, präsentiert.

Die B-21 sei dafür entwickelt, konventionelle wie nukleare Munition tragen und mit eindrucksvoller Präzision abwerfen zu können, sagte Verteidigungsminister Austin in einer Ansprache. 50 Jahre Technologie zur geringen Sichtbarkeit von Flugobjekten seien in den Tarnkappenjet geflossen.

Der Preis pro Flugzeug dürfte bei knapp 700 Millionen Dollar (rund 670 Millionen Euro) liegen, die US-Luftwaffe will mindestens hundert Maschinen kaufen. Nach Angaben des Herstellers Northrop Grumman befinden sich derzeit sechs Flugzeuge in verschiedenen Stadien der Montage und Erprobung. Der erste Flug ist für das kommende Jahr 2023 geplant.