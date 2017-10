US-Startup will bis zum Jahr 2022 ein Elektroflugzeug in die Luft schicken

Baku, 6. Oktober, AZERTAC

Mit Unterstützung des Luftfahrtriesen Boeing will ein Start-up aus den USA auch in der Flugzeugindustrie das Zeitalter der Elektromobilität einläuten. Das Unternehmen Zunum Aero will bis zum Jahr 2022 ein hybridbetriebenes Elektroflugzeug für kurze Strecken von bis zu 1100 Kilometer auf den Markt bringen.

Dieses solle 80 Prozent weniger Schadstoffe und Lärm verursachen, kündigte die Firma am Donnerstag an. Mit ersten Testflügen will Zunum Aero bereits 2019 beginnen. Das Flugzeug soll Platz für zwölf Passagiere haben und eine Geschwindigkeit von knapp 550 Kilometern pro Stunde erreichen. Damit will Zunum Aero vor allem in das Kurzstreckensegment vorstossen. Dort hätten sich die “Tür-zu-Tür“-Zeiten für Flugreisende seit Jahrzehnten nicht verbessert, erklärte das Start-up.

Mit den Elektroflugzeugen soll es möglich sein, grosse Flughäfen mit vergleichsweise hohen Gebühren zu vermeiden und stattdessen nahegelegene kleinere Start- und Landebahnen zu nutzen. So liesse sich zudem die Zeit für eine Reise von der US-Hauptstadt Washington nach Boston von derzeit fast fünf Stunden auf zweieinhalb Stunden reduzieren, erklärte Zunum Aero. “Dieses Flugzeug wird die Art und Weise verändern, wie wir leben und arbeiten“, erklärte Firmengründer Matt Knapp.

Die regionale Transportindustrie sei “reif“ dafür, durcheinandergewirbelt zu werden, sagte Bonnie Simi, Chef des Unternehmens JetBlue, das Zunum Aero ebenso wie der Flugzeugbauer Boeing unterstützt. Für die Zukunft erwägt das Start-up auch grössere Versionen des Flugzeugs zu entwickeln – mit Platz für 50 Passagiere.