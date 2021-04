US-Truppen verlassen Afghanistan bis zum 11. September

Baku, 14. April, AZERTAC

Ex-Präsident Trump hatte mit den Taliban vereinbart, dass die US-Truppen Afghanistan bis zum 1. Mai verlassen. Sein Nachfolger Biden lässt den Termin verstreichen - und hat nun ein neues, symbolträchtiges Datum gewählt.US-Präsident Joe Biden will nach Angaben aus Regierungskreisen alle US-Truppen aus Afghanistan bis zum 11. September abziehen - dem 20. Jahrestag der Terroranschläge von New York und Washington. Ein hochrangiger US-Regierungsvertreter sagte nach übereinstimmenden Agenturberichten, der Abzug solle noch vor dem 1. Mai beginnen und spätestens bis zum 11. September abgeschlossen sein.Die Anschläge vom 11. September 2001, für die das Terrornetz Al-Kaida verantwortlich gemacht wurde, hatten den Einmarsch der US-geführten Truppen in Afghanistan ausgelöst. Der internationale Militäreinsatz führte zum Sturz des Taliban-Regimes. Es hatte sich geweigert, Al-Kaida-Chef Osama bin Laden auszuliefern.