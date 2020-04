US-Zentralbank legt Notfallprogramm über 2,3 Billionen Dollar auf

Baku, 10. April, AZERTAC

Die Coronakrise treibt die Arbeitslosigkeit in den USA in atemberaubender Geschwindigkeit in die Höhe: In der vergangenen Woche meldeten sich mehr als sechs Millionen Menschen neu arbeitslos - und auch in der laufenden Woche sind erneut über sechs Millionen hinzugekommen.

Die dramatische Entwicklung ruft nun die US-Zentralbank erneut auf den Plan: Die US-Notenbank Federal Reserve will mit weiteren Notfallhilfen im Volumen von 2,3 Billionen Dollar die von der Krise hart getroffene US-Wirtschaft stützen. Das neue Maßnahmenpaket dient vor allem der Unterstützung lokaler Regierungen und kleiner und mittelgroßer Unternehmen, wie die Notenbank am Donnerstag mitteilte.

Über die Banken sollen unter anderem vierjährige Kredite für Firmen mit bis zu 10.000 Beschäftigten zur Verfügung gestellt werden. Zudem sollen Anleihen von Bundesstaaten und bevölkerungsreichen Counties und Städten erworben werden, um ihnen im Kampf gegen die ökonomischen Folgen der Pandemie zu helfen.

Die US-Notenbank hatte ihre Leitzinsen bereits auf nahe null gesetzt und ein breit angelegtes Programm aufgelegt, mit dem der Kreditfluss an Haushalte und Firmen abgesichert werden soll. Außerdem will sie mit Wertpapierankäufen das reibungslose Funktionieren der Märkte und die Umsetzung der Geldpolitik gewährleisten.