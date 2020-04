UWW-Rangliste: Mariya Stadnik steht auf Platz 2

Baku, 5. April, AZERTAC

Der internationale Amateur-Ringer-Verband (United World Wrestling UWW) hat sein neues olympisches Ranking veröffentlicht.

AZERTAC zufolge landete die aserbaidschanische Freistilringerin Mariya Stadnik in den Top Ten. Die zweifache Weltmeisterin (50 kg) steht in der Rangliste mit 60 Punkten auf Platz 2.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass unter aserbaidschanischen Ringerinnen nur M. Stadnik eine Lizenz für die Teilnahme an den Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio erhalten hatte, die wegen der Coronavirus-Pandemie verschoben wurde.