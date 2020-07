Über 200 alter US-Einzelhändler Brooks Brothers ist pleite

Baku, 9. Juli, AZERTAC

Die Corona-Krise bringt ein weiteres traditionsreiches US-Unternehmen in Existenznot. Der über 200 Jahre alte Herrenausstatter Brooks Brothers beantragte am Mittwoch Gläubigerschutz nach Kapitel 11 des US-Insolvenzgesetzes. Die Covid-19-Pandemie habe das Geschäft enorm belastet, erklärte eine Sprecherin. Zuvor hatte die Krise bereits andere bekannte Namen des US-Einzelhandels wie das Edelkaufhaus Neiman Marcus, die Warenhauskette J.C. Penney oder J. Crew in die Insolvenz gezwungen. In Deutschland hatte der Schuhhersteller Lloyd ebenfalls am Mittwoch die Produktion eingestellt.

Brooks Brothers gehört seit 2001 dem italienischen Geschäftsmann Claudio Del Vecchio (63), Sohn von Leonardo Del Vecchio (85), als größter Einzelaktionär des Brillenriesen EssilorLuxottica einer der reichsten Italiener. Bereits im vergangenen Jahr hatte das Management mit Finanzberatern verschiedene strategische Optionen für eine Neuaufstellung ausgelotet - inklusive eines Verkaufs des Geschäfts. Dieser Prozess soll nun über ein Bieterverfahren laufen.

Brooks Brothers betonte indes, dass der Antrag auf Gläubigerschutz nicht bedeute, dass der Geschäftsbetrieb eingestellt oder das Unternehmen liquidiert werde. Es gehe vor allem darum, Wege zu neuen Finanzmitteln zu eröffnen und den Verkauf der Firma zu erleichtern. Laut US-Medien gibt es reges Interesse von Investoren. Das New Yorker Unternehmen wurde im Jahr 1818 gegründet und hat nach eigenen Angaben rund 500 Filialen weltweit, etwa 250 davon in Nordamerika. Brooks Brothers bezeichnet sich selbst als den ältesten US-Einzelhändler.