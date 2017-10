Übergabe des Beglaubigungsschreibens

Bern, 11. Oktober, AZERTAC

Die aserbaidschanische Botschafterin in der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Frau Chanym Ibrahimova, hat ihr Beglaubigungsschreiben der Präsidentin dieses Landes, Frau Doris Leuthard, überreicht.

Präsidentin Doris Leuthard gratulierte der Botschafterin zu ihrer Ernennung und wünschte ihr viel Erfolg bei ihrer diplomatischen Tätigkeit.

Botschafterin Frau Ibrahimova übermittelte die Grüße und besten Wünsche des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev an die Schweizer Bundespräsidentin Doris Leuthard.

Frau Doris Leuthard betonte die Wichtigkeit der weiteren Entwicklung der Beziehungen zwischen der Schweiz und Aserbaidschan. Sie erinnerte an ihre Treffen mit dem aserbaidschanischen Präsidenten im Rahmen des Wirtschaftsforums in Davos und sagte, dass diese Treffen einen traditionellen Charakter tragen. Bundespräsidentin Doris Lehthard bat die Botschafterin, ihre besten Wünsche und Grüße ebenfalls an den aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev zu übermitteln.

Botschafterin Chanym Ibrahimova wies darauf hin, dass Aserbaidschan den Beziehungen zur Schweiz große Bedeutung beimisst. Sie sagte, dass der politische Dialog, der auf der Ebene der Staatsoberhäupter geführt wird, Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit auch in anderen Bereichen schafft. Frau Chanym Ibrahimova gab ihren Willen kund, die Beziehungen weiter zu stärken und neue Bereiche der Zusammenarbeit auszuloten.

Beim Gespräch sprachen die Seiten den Prozess der Beilegung des armenisch-aserbaidschanischen Berg-Karabach-Konfliktes und betonten mit Genugtuung, dass die Schweizer Seite eine Plattform für die Verhandlungen über die Lösung dieses Konflikts vorlegte.

Die Seiten erörterten außerdem die Zusammenarbeit im Energiebereich zwischen den beiden Ländern und tauschten sich über Fragen des Transports des aserbaidschanischen Erdgases aus dem Erdgasfeld Shah Deniz II im Kaspischen Meer (Aserbaidschan) nach Europa und der Energiesicherheit Europas aus.

X. Ibrahimova gab Informationen über die Tätigkeit von Schweizer Unternehmen in Aserbaidschan und dem staatlichen Ölkonzern SOCAR in der Schweiz sowie über Arbeiten, die in Richtung der Diversifizierung der Wirtschaft des Landes durchgeführt werden.

Die Seiten betonten auch die Bedeutung gemeinsamer Wirtschaftsforen und der Aktivitäten der gemeinsamen Wirtschaftskommission im Hinblick auf die Aufnahme von Beziehungen zwischen den Geschäftskreisen beider Länder sowie die Wichtigkeit der Zusammenarbeit zwischen den Freundschaftsgruppen in den Parlamenten beider Länder.

Elgün Niftali, AZERTAC

Bern