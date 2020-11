Ukraine: Aserbaidschanische Gymnastinnen Turnerinnen gewinnen weitere Medaille bei EM

Kiew, 29. November, AZERTAC

Am 28. November hat die aserbaidschanische Nationalmannschaft eine weitere Medaille der EM in Rhythmischer Gymnastik in Kiew gewonnen.

Im Finale wurde die Komposition der aserbaidschanischen Gymnastinnen Laman Alimuradova, Zeynab Hummatova, Elizaveta Luzan, Maryam Safarova und Darya Sorokina mit 3 Reifen und 2 Paar Keulen mit 30.650 Punkten bewertet. Mit diesem Ergebnis holten aserbaidschanische Gymnastinnen Bronzemedaille. Die Türkei gewann die Goldmedaille und Silber ging an Ukraine.

Das aserbaidschanische Team wurde das Dritte in der Ausführung der Übungen mit 5 Bällen.

Es sei erwähnt, dass die aserbaidschanische Mannschaft gestern eine Silbermedaille im Mehrkampf und eine Bronzemedaille im Mannschaftswettbewerb gewonnen hat.