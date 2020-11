Ukraine: Klitschko siegt bei Bürgermeisterwahl in Kiew

Kiew, 6. November, AZERTAC

Bei den Bürgermeisterwahlen in Kiew wurde Vitali Klitschko für eine zweite Amtszeit bestätigt. Knapp zwei Wochen nach der Bürgermeisterwahl in der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist Klitschko offiziell zum Sieger erklärt worden.

Der 49-Jährige kam unter den insgesamt 20 Kandidaten auf 50,52 Prozent der Stimmen, teilte die Kiewer Wahlkommission mit.

Der seit 2014 amtierende Bürgermeister kann damit die Drei-Millionen-Einwohnerstadt weitere fünf Jahre regieren. Er verbesserte sein Ergebnis von 2015 deutlich, damals musste er in eine zweite Wahlrunde. Auch am Wahlsonntag am 25. Oktober hatte laut Prognosen noch alles auf eine Stichwahl hingedeutet.