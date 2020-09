Ukraine: Mehr als 3200 Corona-Tote

Kiew, 14. September, AZERTAC

Die Zahlen der Corona-Infektionen und Tote in der befreundet Ukraine nehmen immer mehr zu. In den vergangenen 24 Stunden seien 2462 neue Ansteckungsfälle registriert worden, was die Zahl der bisher bestätigten Infektionen auf mehr als 156.797 erhöht.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums der Ukraine seien während des Tages 33 weitere Patienten an der Lungenkrankheit gestorben. Bisher wurden 3.211 Todesfälle registriert.

Bisher erholten sich 69.543 Patienten von der Krankheit, hieß es.