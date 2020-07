Ukraine: Zahl der Corona-Infektionen seit letzten drei Tagen deutlich zugenommen

Kiew, 23 Juli, AZERTAC

Seit drei Tagen nimmt die Zahl der Corona-Fälle in der befreundeten Ukraine deutlich zu und ist bereits auf 61.181gestiegen. Die Zahl der Neuinfektionen betrug am Montag 651, am Dienstag 673, am Mittwoch 829 und heute 856. In den vergangenen 24 Stunden wurden 856 Neuinfektionen bestätigt.

Bisher wurden in der Ukraine 1551 Todesfälle bestätigt. Rund 34.000 Patienten wurden als geheilt nach Hause entlassen, wie das ukrainische Büro von AZERTAC unter Berufung auf den Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine mitteilt.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass Quarantäne aufgrund der sich verschlechternden Situation mit dem Coronavirus in der Ukraine bis zum 31. Juli verlängert wurde.