Ukrainische Delegation besucht Ehren-und Märtyreralleen

Baku, 3. Oktober, AZERTAC

Eine Delegation um den ukrainischen Außenminister, Pavlo Klimkin, hat während des Aserbaidschan-Aufenthalts am 3. Oktober die Ehrenallee in Baku besucht. Ukrainische Gäste ehrten hier das Andenken von Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev und legten an seinem Grabmal einen Blumenkranz nieder.

Wie AZERTAC berichtet, gedachte ukrainische Delegation hier auch der hervorragenden aserbaidschanischen Ophthalmologin, Akademikerin Zarifa Aliyeva und legten an ihrem Grabmal frische Blumen nieder.

Dann besuchten Gäste die Allee der Märtyrer. Hier gedachten sie der Opfer, die ihr Leben für die Freiheit und territoriale Integrität Aserbaidschans hingegeben haben. Man legte am Denkmal “Ewiges Feuer“ einen Blumenkranz nieder.

Hiernach haben Delegationsleiter und Mitglieder vom höchsten Punkt der Hauptstadt die Ansichten von Baku genossen. Sie wurden über die Geschichte der Märtyrerallee sowie große Sanierungs-und Bautätigkeit in der Hauptstadt ausführlich informiert.