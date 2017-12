Ukrainischer Abgeordneter: Baku ist der vielversprechendste Bewerber für Expo-2025

Kiew, 15. Dezember, AZERTAC

Aserbaidschan hat in den letzten Jahren sehr große Fortschritte in wirtschaftlichen und politischen Bereichen gemacht. Darüber hinaus hat Aserbaidschan große Erfahrungen mit der Ausrichtung der Großveranstaltungen. In diesem Sinne sei Baku der vielversprechendste Bewerber für Expo-2025.

Das sagte in einem exklusiven Interview mit AZERTAC der Leiter der ukrainisch-aserbaidschanischen interparlamentarischen Freundschaftsgruppe Maxim Kuryachiy.

Der ukrainische Abgeordnete ging davon aus, dass die Ausrichtung der Weltausstellung "Ехpо 2025" in Baku die Kapitalanlage in Wirtschaft des Landes fördern, zu weiterer Modernisierung der Wirtschaft, der Intensivierung des Handels mit Ausland, sowie zur Weiterentwicklung der Zusammenarbeit in wissenschaftlichen und technologischen Bereichen beitragen würde.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass es erst im November 2018 feststehen wird, welche Bewerberstadt die "Ехpо 2025" ausrichten wird.