Umsetzung von Präferenzhandelsabkommen wird zu aserbaidschanisch-türkischen Handelsbeziehungen wesentlich beitragen

Ankara, 20. Februar, AZERTAC

Die Umsetzung des Präferenzhandelsabkommens wird zu den aserbaidschanisch-türkischen Handelsbeziehungen wesentlich beitragen.

Das sagte der aserbaidschanische Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov bei einem Briefing in Ankara, wie das AZERTAC-Büro in Ankara berichtet.

"Die Umsetzung des Präferenzhandelsabkommens zwischen Aserbaidschan und der Türkei startet am 1. März dieses Jahres. Das wird zur Entwicklung der Handelsbeziehungen wesentlich beitragen.

Bei den Treffen in Ankara wurden auch die Möglichkeiten für die weitere Vertiefung der Kooperationsbeziehungen zwischen den beiden Bruderländern in den Bereichen Transport und Logistik, digitale Wirtschaft, gemeinsame Investitionen sowie die Aussichten für die Realisierung neuer gemeinsamer Projekte in den Bereichen Landwirtschaft und Textilien in beiden Ländern eingehend erörtert, so Minister Jabbarov.