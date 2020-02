Ungarischer Außenminister äußert sich beeindruckt über große Entwicklung in Aserbaidschan

Budapest, 15. Februar, AZERTAC

“Wir waren während unserer Reise nach Aserbaidschan von großen Fortschritten in diesem Land stark beeindruckt“.

AZERTAC zufolge erklärte dies gestern der ungarischen Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó, bei der Eröffnungsveranstaltung der siebten Plenarsitzung der aserbaidschanisch-ungarischen zwischenstaatlichen Kommission für wirtschaftliche Zusammenarbeit in Budapest.

Laut Szijjártó sagte: “Ich reist oft nach Aserbaidschan. Die große Änderungen in diesem Land beeindrucken mich stark. Bei jedem Besuch in Aserbaidschan fühle ich mich in einer ganz neuen Stadt und einem neuen Land“.

"Das ist eine der Besonderheiten Ihres Landes, worauf Sie wirklich stolz sein können, so Péter Szijjártó.