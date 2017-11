Universität Düsseldorf an Zusammenarbeit mit nationalem Zentrum für Onkologie von Aserbaidschan interessiert

Baku, 8. November, AZERTAC

Am 8. November hat im nationalen Zentrum ein Treffen mit dem Leiter der Abteilung für Kinderhämatologie, Onkologie und klinische Immunologie, Chefarzt derselben Klinik, Professor an der Universität Düsseldorf Arndt Borkhardt stattgefunden.

Der deutsche Professor machte sich mit Zentrum näher vertraut. Nach der Bekanntschaft traf der Gast mit dem Generaldirektor des Zentrums, Akademiemitglied Jamil Aliyev zusammen. Professor A. Borkhardt wies beim Gespräch darauf hin, dass das nationale Zentrum für Onkologie Aserbaidschans über eine reiche materielle und technische Basis und ein starkes Personalpotential verfügt und in der Lage ist, mit den weltweit führenden onkologischen Zentren zusammenzuarbeiten. Er bemerkte, dass sogar einige ähnliche Kliniken in Deutschland nicht mit dem Nationalen Zentrum für Onkologie Aserbaidschans, dass moderne Ausrüstung besitzt, verglichen werden können.

Der Gast betonte die Bedeutung der Kooperation, des Kaderaustausch und der Durchführung gemeinsamer wissenschaftlicher Arbeit und brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass zwischen dem Zentrum und der Universität Düsseldorf eine Absichtserklärung unterzeichnet wird.

Professor A. Borkhardt trug sich in das Gästebuch des Zentrums ein und nahm dann Patienten, die in der Kinderklinik des Zentrums auf ihn warteten. Der deutsche Arzt untersuchte Patienten, die in der Kinderklinik behandelt werden, sowie eine Gruppe von Kranken, die vom Präsidenten der Stiftung “Hayat“ Haji Nuran Huseynov eingeladen wurde.