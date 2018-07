Unternehmer von Wolgograd werden in Baku Möglichkeiten für Entwicklung von Handels- und Wirtschaftsbeziehungen diskutieren

Baku, 7. Juli, AZERTAC

Die Unternehmer aus Wolgograd und Aserbaidschan werden die Möglichkeiten für die Entwicklung der direkten Handels- und Wirtschaftsbeziehungen in Baku diskutieren.

AZERTAC zufolge werden damit verbundene Fragen bei einem in Aserbaidschan geplanten Besuch von Vertretern der Geschäftskreise des Gebiets Wolgograd erörtert werden.

Die Industrie- und Handelskammer von Wolgograd lädt Unternehmer zur Teilnahme an dieser Geschäftsreise in Aserbaidschan ein. Das Ziel des Besuchs sei es, die direkten Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zwischen der russischen Oblast Wolgograd und den aserbaidschanischen Unternehmern weiter zu entwickeln, den Export regionaler Produkte auf die ausländischen Märkte zu fördern und in die Wirtschaft der Region zu investieren.

Der Besuch wird vom 1. bis 8. September 2018 dauern.