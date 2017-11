Unterstützung für Souveränität und territoriale Integrität von Staaten schlägt sich nachdrücklich in der Baku-Erklärung nieder

Baku, 30. November, AZERTAC

In Baku hat das erste Dreier-Treffen der aserbaidschanischen, türkischen und pakistanischen Außenminister stattgefunden, teilt ein AZERTAC-Korrespondent. Nach dem Treffen unterzeichneten der aserbaidschanische Außenminister Elmar Mammadyarov und seine türkischen und pakistanischen Amtskollegen Mevlüt Çavuşoglu und Khawaja Muhammad Asif die Baku-Erklärung.

In der Erklärung schlägt sich nachdrücklich der gegenseitige Respekt vor den Prinzipien der Unabhängigkeit, Souveränität, territorialen Integrität und der Unverletzlichkeit der international anerkannten Grenzen nieder.

Die Minister gingen in der Baku Erklärung davon aus, dass man ihre Territorien gegeneinander nicht benutzen wird.

Die Minister sprachen ihr Bedauern über die währenden Konflikte in den jeweiligen Regionen aus, in denen sich ihre Länder befinden, und verurteilten die Gewaltanwendung gegen unschuldige Zivilisten und territoriale Integrität. Diese Konflikte bedrohen den Frieden, die Stabilität und ist ein Hindernis für die wirtschaftliche Entwicklung und sollten ihre politische Lösung auf der Grundlage der Prinzipien und Normen des Völkerrechts und der entsprechenden Resolutionen des UN-Sicherheitsrat finden, hieß es in der Erklärung.