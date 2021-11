Unwetter auf Sizilien

Baku, 17. November, AZERTAC

Bei Unwettern auf Sizilien ist ein Mann gestorben. Am Mittwochmorgen wurde er in der Gemeinde Modica im Süden der italienischen Mittelmeerinsel von einem Tornado erfasst. Eine erste Rekonstruktion habe ergeben, dass der Mann ins Freie ging, weil er Schäden durch das Unwetter an seinem Haus befürchtete, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. Er sei dann aber voll von dem Tornado erfasst und getötet worden.

Tornados, Hagelschauer, Überschwemmungen - Wie bereits mehrfach in den vergangenen Wochen ziehen Unwetter mit starkem Regen und Stürmen über Sizilien hinweg. Seit Dienstag bildeten sich vor den Küsten der Insel immer wieder Tornados. Zahlreiche Sizilianer stellten Videos davon ins Internet. Zudem wurden teils heftige Hagelschauer und Überschwemmungen gemeldet. Ende Oktober waren im Osten Siziliens in der Nähe von Catania drei Menschen bei schweren Überschwemmungen gestorben.

In Sizilien war im August die höchste Temperatur der Geschichte in Europa gemessen worden – 48,8 Grad. Auch im Herbst ist es laut offiziellen Stellen ungewöhnlich warm, was das Entstehen starker Stürme begünstigt.