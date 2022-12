Ursula von der Leyen: Dieses Abkommen wird Europäische Union und unsere Partner im Südkaukasus einander noch näher bringen

Baku, 17. Dezember, AZERTAC

Dieses Abkommen wird die Europäische Union und unsere Partner im Südkaukasus einander noch näher bringen und zu unseren Regionen beim Übergang zu sauberer Energie beitragen.

Das sagte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, in ihrer Rede bei der heute in Bukarest stattgefundenen Plenarsitzung zur Unterzeichnung eines “Abkommens für eine strategische Partnerschaft im Bereich der Entwicklung und Übertragung grüner Energie“ zwischen den Regierungen der Republik Aserbaidschan, Georgiens, Rumäniens und Ungarns.

“Ich freue mich sehr, an einem so bedeutenden Tag hier die Staats- und Regierungschefs von Georgien, Aserbaidschan und Ungarn zu treffen“, so Frau Ursula von der Leyen.