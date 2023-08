Usbekischer Präsident besucht Märtyrerallee in Baku

Baku, 22. August, AZERTAC

Der Präsident der Republik Usbekistan, Shavkat Mirziyoyev, hat im Rahmen seines Staatsbesuchs in Aserbaidschan am Dienstag, dem 22. August auch die Märtyrerallee in Baku besucht.

Zu Ehren des usbekischen Präsidenten wurde hier Ehrengarde gehalten.

Der usbekische Präsident legte einen Kranz am Denkmal „Ewiges Feuer“ nieder.

Anschließend hat Präsident Shavkat Mirziyoyev vom höchsten Punkt der Stadt die Ansichten von Baku genossen. Man informierte ihn über die Bautätigkeit in Baku.