Usbekistan: 257 neue Corona-Fälle in 24 Stunden

Taschkent, 5. September, AZERTAC

In den letzten 24 Stunden seien in Usbekistan 257 neue Corona-Fälle registriert worden, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Fälle auf 43.169 erhöht. 5 weitere Patienten seien gestorben, womit die Gesamtzahl der Corona-Todesopfer auf 341 steigt, wie AZERTAC unter Berufung auf das Gesundheitsministerium in Usbekistan mitteilt.

Während des Tages seien 293 Patienten wieder genesen. Damut erhöhte sich die Gesamtzahl der Geheilte auf 40.432.

Usbekistan behandelt derzeit 2396 aktive Corona-Kranke. 368 von ihnen befinden sich in einem schweren und 179 in einem kritischen Zustand, hieß es.