Usbekistan: 450 neue Corona-Fälle in 24 Stunden

Taschkent, 9. September, AZERTAC

In Usbekistan ist die Zahl der täglichen gemeldeten Corona-Neuinfektionen erneut gestiegen. In den letzten 24 Stunden wurden 450 neue Corona-Fälle registriert. Das sind 151 weniger als gestern. Damit stieg die Gesamtzahl der bisher bestätigten Infektionen auf 44.557. 6 Patienten seien gestorben, was die Gesamtzahl der Corona-Todesopfer im Land auf 362 erhöht, wie AZERTAC unter Berufung auf das Gesundheitsministerium in Usbekistan mitteilt.

Usbekistan behandelt derzeit 2.297 aktive Corona-Kranke. 402 von ihnen befinden sich in einem schweren und 226 in einem kritischen Zustand, hieß es.