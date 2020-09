Usbekistan: 512 neue Corona-Fälle am Donnerstag

Taschkent, 10. September, AZERTAC

In Usbekistan ist die Zahl der täglichen gemeldeten Corona-Neuinfektionen erneut gestiegen. In den letzten 24 Stunden wurden 512 neue Corona-Fälle registriert. Damit stieg die Gesamtzahl der bisher bestätigten Infektionen auf 44.930. 6 Patienten seien gestorben, was die Gesamtzahl der Corona-Todesopfer im Land auf 366 erhöht.

In den letzten 24 Stunden erholten sich 314 Menschen von dem Virus. Bisher wurden 42.212 Patienten als geheilt nach Hause entlassen, wie AZERTAC unter Berufung auf das Gesundheitsministerium in Usbekistan mitteilt.

Usbekistan behandelt derzeit 2.352 aktive Corona-Kranke. 427 von ihnen befinden sich in einem schweren und 224 in einem kritischen Zustand, hieß es.