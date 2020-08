Usbekistan meldet 248 Corona-Neuinfektionen, 6 Todesfälle

Taschkent, 24. August, AZERTAC

In den vergangenen 24 Stunden seien in Usbekistan 248 neue Corona-Fälle registriert worden, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Fälle auf 38 946 erhöht. 6 weitere Patienten seien gestorben, womit die Gesamtzahl der Corona-Todesopfer auf 275 steigt, teilte das Gesundheitsministerium in Usbekistan mit.

Die Therapie von 3686 aktiven Corona-Kranken werden fortgesetzt . 249 von ihnen befinden sich in einem schweren und 129 in einem kritischen Zustand, hieß es weiter.