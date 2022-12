Usbekistans Präsident Shavkat Mirziyoyev telefoniert mit Präsident Ilham Aliyev

Am Samstag, dem 24. Dezember telefonierte der usbekische Präsident Shavkat Mirziyoyev mit seinem aserbaidschanischen Amtskollegen Ilham Aliyev.

Das geht aus einer Mitteilung des Pressedienstes des Präsidenten hervor, wie AZERTAC berichtete.

Im Telefonat übermittelte Präsident Shavkat Mirziyoyev dem aserbaidschanischen Staatschef seine Glückwünsche zu seinem Geburtstag und wünschte ihm gute Gesundheit und neue Erfolge für das Wohl des aserbaidschanischen Volkes.

Die Staatschefs der beiden Länder betonten im Laufe des Gesprächs, dass sich die aserbaidschanisch-usbekischen bilateralen freundschaftlichen und brüderlichen Beziehungen auch in diesem Jahr erfolgreich entwickelt haben. Die Rolle der gegenseitigen Besuche auf hoher Ebene, einschließlich der drei Besuche des Präsidenten der Republik Aserbaidschan in Usbekistan in diesem Jahr, bei der Ausweitung dieser Beziehungen wurde besonders betont. Die Seiten zeigten sich zufrieden mit der Umsetzung der bei den Treffen erzielten Vereinbarungen und tauschten Meinungen über die Aussichten für eine Zusammenarbeit aus.