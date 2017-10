Usbekistans Premierminister beendet seine Visite in Aserbaidschan

Baku, 30. Oktober, AZERTAC

Am Montag, dem 30. Oktober hat der usbekische Ministerpräsident Abdulla Aripov seinen Besuch in Aserbaidschan beendet, berichtet die Nachrichtenagentur AZERTAC. Der usbekische Regierungschef nahm in Baku an der Einweihung der Baku- Tbilissi-Kars Eisenbahnstrecke (BTK) teil.

Zu Ehren des usbekischen Premierministers Abdulla Aripov wurde auf dem Internationalen Heydar Aliyev Flughafen, wo die Staatsflaggen der beiden Länder wehten, die Ehrenwache gehalten.

Der usbekische Regierungschef Abdulla Aripov wurde vom stellvertretenden Premierminister Yagub Eyyubov und anderen Beamten begleitet.